Kasper Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasper Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasper Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasper Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasper Pedersen 13 Ocak 1993 tarihinde Aabybro şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasper Pedersen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Kasper Pedersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kasper Pedersen'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kasper Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kasper Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kasper Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasper Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Aalborg BK U19

1 Ocak 2013 yılında Aalborg BK

15 Ocak 2021 yılında Esbjerg fB

1 Ağustos 2021 yılında Stabæk Fotball

Kasper Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasper Pedersen şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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