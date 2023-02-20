Fredrik Krogstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Krogstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Krogstad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fredrik Krogstad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fredrik Krogstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Krogstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Krogstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Krogstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Krogstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Krogstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Krogstad 6 Haziran 1995 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Krogstad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Fredrik Krogstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrik Krogstad'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Krogstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Krogstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Fredrik Krogstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Krogstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Lørenskog IF

3 Mart 2015 yılında Lillestrøm

24 Şubat 2016 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2016 yılında Lillestrøm

21 Şubat 2022 yılında Stabæk Fotball

Fredrik Krogstad kimdir

Fredrik Krogstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Krogstad şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lindeberg SK, Vestli IL, FK Lyn (?-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fredrik Krogstad nereli

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