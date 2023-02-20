Nicolai Naess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Naess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Naess adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Naess Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Naess 18 Ocak 1993 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Nicolai Næss şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Naess Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Nicolai Naess, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolai Naess'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Naess Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nicolainaess

Nicolai Naess Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Naess isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolai Naess Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Naess futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Vålerenga U19

1 Ocak 2012 yılında Vålerenga

12 Şubat 2013 yılında Stabæk Fotball

21 Temmuz 2016 yılında Columbus Crew

30 Ağustos 2017 yılında Heerenveen

8 Ocak 2019 yılında Sarpsborg 08

11 Mart 2022 yılında Stabæk Fotball

Nicolai Naess Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Naess şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolai Naess Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Klemetsrud IL

Norveç U19 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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