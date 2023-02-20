Nikolas Walstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikolas Walstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikolas Walstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikolas Walstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikolas Walstad 14 Şubat 1997 tarihinde Rælingen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikolas Walstad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Nikolas Walstad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikolas Walstad'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikolas Walstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikolas Walstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikolas Walstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikolas Walstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Ullensaker/Kisa

22 Ocak 2021 yılında Mjøndalen

14 Şubat 2022 yılında Haugesund

8 Ocak 2023 yılında Stabæk Fotball

31 Aralık 2023 yılında Haugesund

Nikolas Walstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikolas Walstad şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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