Jonatan Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Lucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonatan Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonatan Lucca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonatan Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Lucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonatan Lucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonatan Lucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonatan Lucca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonatan Lucca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonatan Lucca 2 Haziran 1994 tarihinde Santa Maria şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonatan Lucca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE INTERNACIONAL SPORT AGENCY S.L. yapmaktadır. Jonatan Lucca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonatan Lucca'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonatan Lucca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jonatanlucca/followers

http://www.instagram.com/jonatanlucca47/

Jonatan Lucca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonatan Lucca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonatan Lucca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonatan Lucca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2012 yılında Roma

1 Ocak 2014 yılında Atlético-PR B

31 Aralık 2014 yılında Roma

1 Ocak 2015 yılında Atlético-PR B

24 Temmuz 2015 yılında FC Goa

31 Aralık 2015 yılında Atlético-PR B

3 Şubat 2016 yılında Kelantan FC

15 Temmuz 2016 yılında Atlético-PR B

20 Temmuz 2016 yılında Pune City

1 Temmuz 2018 yılında B SAD

13 Ocak 2020 yılında Farense

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Stabæk Fotball

Jonatan Lucca kimdir

Jonatan Lucca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonatan Lucca şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sport Club Internacional

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Jonatan Lucca nereli

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