Leander Larona Gunnerod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leander Larona Gunnerod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leander Larona Gunnerod kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leander Larona Gunnerod ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leander Larona Gunnerod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leander Larona Gunnerod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leander Larona Gunnerod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leander Larona Gunnerod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leander Larona Gunnerod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leander Larona Gunnerod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leander Larona Gunnerod 20 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur.  Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Leander Larona Gunnerød şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leander Larona Gunnerod Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Leander Larona Gunnerod'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leander Larona Gunnerod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leander Larona Gunnerod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Leander Larona Gunnerod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leander Larona Gunnerod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2022 yılında Stabæk Fotball

Leander Larona Gunnerod kimdir

Leander Larona Gunnerod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leander Larona Gunnerod şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Leander Larona Gunnerod Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Leander Larona Gunnerod nereli

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