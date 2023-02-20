Andreas Skovgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Skovgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Skovgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Skovgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Skovgaard 27 Mart 1997 tarihinde Hagendrup şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Skovgaard Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Skovgaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Andreas Skovgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Skovgaard'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Skovgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Skovgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Skovgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Skovgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2016 yılında Nordsjaelland

29 Ocak 2019 yılında Heerenveen

5 Şubat 2020 yılında Örebro SK

31 Aralık 2020 yılında Heerenveen

12 Şubat 2021 yılında Örebro SK

28 Şubat 2022 yılında Brann

15 Şubat 2023 yılında Stabæk Fotball

Andreas Skovgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Skovgaard şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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