Olav Lilleoren Veum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olav Lilleoren Veum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olav Lilleoren Veum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olav Lilleoren Veum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olav Lilleoren Veum 14 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Olav Lilleøren Veum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olav Lilleoren Veum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olav Lilleoren Veum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 31 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Olav Lilleoren Veum'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Olav Lilleoren Veum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olav Lilleoren Veum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olav Lilleoren Veum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olav Lilleoren Veum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2021 yılında Stabæk Fotball

Olav Lilleoren Veum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olav Lilleoren Veum şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Olav Lilleoren Veum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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