Simen Wangberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Wangberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Wangberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Wangberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Wangberg 6 Mayıs 1991 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Wangberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Ludvigsen yapmaktadır. Simen Wangberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 5 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Simen Wangberg'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simen Wangberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Wangberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simen Wangberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Wangberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rosenborg

1 Nisan 2011 yılında Ranheim IL

30 Haziran 2011 yılında Rosenborg

13 Ağustos 2012 yılında Brann

8 Şubat 2014 yılında Tromsø IL

5 Mayıs 2021 yılında Stabæk Fotball

Simen Wangberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Wangberg şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Simen Wangberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U23 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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