Kaloyan Kostadinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloyan Kostadinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaloyan Kostadinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaloyan Kostadinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaloyan Kostadinov 18 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kaloyan Kalinov Kostadinov / Калоян Калинов Костадинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaloyan Kostadinov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Kaloyan Kostadinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Kaloyan Kostadinov'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaloyan Kostadinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaloyan Kostadinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaloyan Kostadinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaloyan Kostadinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Kasım 2018 yılında Sandnes Ulf

1 Nisan 2020 yılında Stabæk Fotball

2 Nisan 2020 yılında Sandnes Ulf

8 Eylül 2020 yılında Stabæk Fotball

Kaloyan Kostadinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaloyan Kostadinov şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Kaloyan Kostadinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U20 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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