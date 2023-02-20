Tobias Pachonik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Pachonik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Pachonik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Pachonik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Pachonik 4 Ocak 1995 tarihinde Marktoberdorf şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Raphael Pachonik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Pachonik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Tobias Pachonik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Pachonik'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Pachonik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paacho/

Tobias Pachonik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Pachonik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tobias Pachonik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Pachonik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Thannhausen U17

1 Temmuz 2010 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

14 Temmuz 2015 yılında Stuttg. Kickers

30 Haziran 2016 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 II

3 Ağustos 2017 yılında Carpi

11 Temmuz 2019 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında Stabæk Fotball

Tobias Pachonik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Pachonik şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Pachonik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV Marktoberdorf (1999-2007), FSV Marktoberdorf (2007-2008), SpVgg Kaufbeuren (2008-2009), TSG Thannhausen (2009-2010), 1. FC Nürnberg (2010-2013)

Almanya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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