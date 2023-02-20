Fredrik Haugen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Haugen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Haugen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fredrik Haugen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fredrik Haugen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Haugen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Haugen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Haugen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Haugen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Haugen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Haugen 13 Haziran 1992 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Haugen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Fredrik Haugen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Haugen'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Haugen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Haugen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fredrik Haugen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Haugen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Løv-Ham

1 Ocak 2011 yılında Brann

1 Ocak 2021 yılında AEK Larnaca

31 Ağustos 2021 yılında Stabæk Fotball

31 Mart 2022 yılında Aalesund

8 Ocak 2023 yılında Stabæk Fotball

Fredrik Haugen kimdir

Fredrik Haugen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Haugen şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Løv-Ham (- 12/2007)

Fredrik Haugen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fredrik Haugen nereli

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