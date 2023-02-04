İsak Pettersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Pettersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Pettersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Pettersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Pettersson 6 Haziran 1997 tarihinde Laholm şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Pettersson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. İsak Pettersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İsak Pettersson'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsak Pettersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsak Pettersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İsak Pettersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Pettersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Halmstad U19

1 Ocak 2016 yılında Halmstads BK

29 Nisan 2016 yılında Östers IF

15 Temmuz 2016 yılında Halmstads BK

1 Ocak 2018 yılında Norrköping

5 Ocak 2021 yılında Toulouse

İsak Pettersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Pettersson şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsak Pettersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Genevad/Veinge, Halmstads BK (2014-2016)

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.