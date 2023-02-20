Nicolas Pignatel Jenssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Pignatel Jenssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Pignatel Jenssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Pignatel Jenssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Pignatel Jenssen 12 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Pignatel Jenssen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Nicolas Pignatel Jenssen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 5 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Nicolas Pignatel Jenssen'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Pignatel Jenssen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolas.pignatel/

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Nicolas Pignatel Jenssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Pignatel Jenssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Pignatel Jenssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Pignatel Jenssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2018 yılında Stabæk Fotball

Nicolas Pignatel Jenssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Pignatel Jenssen şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Pignatel Jenssen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stabæk IF (-2017)

Norveç U20 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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