Curtis Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curtis Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Curtis Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Curtis Edwards 12 Ocak 1994 tarihinde Middlesbrough şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Curtis Garry Edwards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Curtis Edwards Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Curtis Edwards, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 13 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Curtis Edwards'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Curtis Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Curtis Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Curtis Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Curtis Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Boro U21

12 Eylül 2013 yılında Darlington 1883

1 Ocak 2015 yılında Ytterhogdals IK

23 Temmuz 2016 yılında Östersund

31 Temmuz 2019 yılında Djurgården

13 Şubat 2022 yılında Stabæk Fotball

Curtis Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Curtis Edwards şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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