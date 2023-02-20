Herman Geelmuyden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Geelmuyden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Herman Geelmuyden kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Herman Geelmuyden ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Herman Geelmuyden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Geelmuyden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Herman Geelmuyden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Geelmuyden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Geelmuyden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Geelmuyden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Geelmuyden 22 Ocak 2002 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Herman Hammy Geelmuyden şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Geelmuyden Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Herman Geelmuyden, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Herman Geelmuyden'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Herman Geelmuyden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herman Geelmuyden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Herman Geelmuyden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Geelmuyden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında Stabæk Fotball

24 Ocak 2020 yılında PSV U19

1 Temmuz 2020 yılında PSV U18

1 Şubat 2021 yılında Stabæk Fotball

Herman Geelmuyden kimdir

Herman Geelmuyden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Geelmuyden şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stabæk IF (-2020), PSV (2020-2021)

Herman Geelmuyden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

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Herman Geelmuyden nereli

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