Mushaga Bakenga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mushaga Bakenga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mushaga Bakenga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mushaga Bakenga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mushaga Bakenga 8 Ağustos 1992 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mushagalusa Bakenga Joar Bahati Namugunga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mushaga Bakenga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Mushaga Bakenga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mushaga Bakenga'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mushaga Bakenga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mushaga Bakenga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mushaga Bakenga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mushaga Bakenga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rosenborg

29 Ocak 2012 yılında Club Brugge

1 Ağustos 2012 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2013 yılında Club Brugge

2 Eylül 2013 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2014 yılında Club Brugge

8 Temmuz 2014 yılında E. Braunschweig

18 Mart 2015 yılında Club Brugge

19 Mart 2015 yılında Molde

5 Ağustos 2015 yılında Club Brugge

6 Ağustos 2015 yılında Molde

30 Haziran 2016 yılında Club Brugge

22 Temmuz 2016 yılında Rosenborg

16 Ağustos 2017 yılında Tromsø IL

21 Ağustos 2019 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2019 yılında Tromsø IL

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

29 Haziran 2020 yılında Odds BK

6 Ağustos 2021 yılında Tokushima Vort.

9 Şubat 2023 yılında Stabæk Fotball

Mushaga Bakenga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mushaga Bakenga şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mushaga Bakenga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nationalkameratene, Rosenborg Trondheim

Norveç U23 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 11 gol atmıştır.

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