Aleksandr Koryakin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Koryakin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Koryakin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Koryakin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Koryakin 10 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Корякин Александр Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Koryakin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Aleksandr Koryakin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Koryakin'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Koryakin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Koryakin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Koryakin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Koryakin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2021 yılında Loko-Kazanka M.

6 Temmuz 2022 yılında Baltika

Aleksandr Koryakin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Koryakin şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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