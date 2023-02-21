Aleksandr Putsko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Putsko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Putsko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Putsko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Putsko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Putsko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Putsko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Putsko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Putsko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Putsko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Putsko 24 Şubat 1993 tarihinde Unecha, Bryansk Region şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пуцко Александр Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Putsko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIAMOND SPORT AGENCY yapmaktadır. Aleksandr Putsko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Putsko'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Putsko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Putsko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandr Putsko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Putsko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Spartak II

1 Temmuz 2013 yılında Spartak 2

20 Şubat 2017 yılında Ufa

7 Temmuz 2017 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2018 yılında Ufa

6 Ağustos 2020 yılında Akhmat Grozny

23 Temmuz 2022 yılında Baltika

Aleksandr Putsko kimdir

Aleksandr Putsko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Putsko şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Electron Unecha, Dinamo Bryansk (-2007)

Aleksandr Putsko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksandr Putsko nereli

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