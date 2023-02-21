Kirill Folmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Folmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Folmer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Folmer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Folmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Folmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Folmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Folmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Folmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Folmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Folmer 25 Şubat 2000 tarihinde Engels, Saratov Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Фольмер Кирилл Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Folmer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Folmer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Folmer'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Folmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Folmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Folmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Folmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Spartak II

1 Temmuz 2019 yılında Spartak 2

13 Ağustos 2019 yılında Ufa

25 Şubat 2021 yılında Rostov

16 Temmuz 2022 yılında Akhmat Grozny

26 Ocak 2023 yılında Rostov

1 Şubat 2023 yılında Baltika

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Kirill Folmer kimdir

Kirill Folmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Folmer şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Kirill Folmer nereli

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