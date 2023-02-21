Sergey Pryakhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Pryakhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Pryakhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Pryakhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Pryakhin 16 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пряхин Сергей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Pryakhin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Pryakhin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Pryakhin'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Pryakhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Pryakhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Pryakhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Pryakhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında CSKA Moskova II

6 Temmuz 2021 yılında Kairat Moskova

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2022 yılında Baltika

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova II

Sergey Pryakhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Pryakhin şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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