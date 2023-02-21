Vladislav Lazarev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Lazarev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Lazarev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Lazarev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Lazarev 13 Kasım 2001 tarihinde Kaliningrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лазарев Владислав Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Lazarev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Lazarev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vladislav Lazarev'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Lazarev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Lazarev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Lazarev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Lazarev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Akademia CSKA

1 Temmuz 2017 yılında Baltika 2

1 Ocak 2021 yılında Baltika

Vladislav Lazarev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Lazarev şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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