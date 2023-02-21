Maksim Borisko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Borisko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Borisko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Borisko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Borisko 15 Şubat 2000 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бориско Максим Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Borisko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Maksim Borisko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maksim Borisko'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Borisko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Borisko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Borisko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Borisko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kuban 2

1 Temmuz 2016 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2017 yılında Kuban 2

20 Temmuz 2018 yılında Ekaterinodar

1 Temmuz 2019 yılında Baltika

Maksim Borisko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Borisko şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Borisko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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