Gedeon Guzina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedeon Guzina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gedeon Guzina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gedeon Guzina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gedeon Guzina 26 Aralık 1993 tarihinde Ilidža şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gedeon Guzina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Gedeon Guzina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gedeon Guzina'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gedeon Guzina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gedeon Guzina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gedeon Guzina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gedeon Guzina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2014 yılında Sutjeska Foca

26 Şubat 2016 yılında Tekstilac

12 Temmuz 2016 yılında B. Banja Luka

5 Temmuz 2017 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2018 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

7 Şubat 2020 yılında NK Istra

2 Eylül 2021 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2022 yılında Baltika

Gedeon Guzina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gedeon Guzina şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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