Mladen Kascelan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Kascelan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Kascelan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Kascelan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Kascelan 13 Şubat 1983 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Mлaдeн Kaшћeлaн şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Kascelan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Mladen Kascelan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 5 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mladen Kascelan'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mladen Kascelan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Kascelan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Kascelan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Kascelan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2003 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2004 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2006 yılında Vozdovac

1 Ağustos 2007 yılında LKS Lodz

1 Ağustos 2009 yılında Karpaty

1 Ocak 2010 yılında Jagiellonia

1 Ağustos 2011 yılında LKS Lodz

1 Aralık 2011 yılında Jagiellonia

1 Ocak 2012 yılında Ludogorets

30 Haziran 2012 yılında Jagiellonia

31 Ağustos 2012 yılında Panthrakikos

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal Tula

28 Ocak 2016 yılında Tosno

8 Ağustos 2017 yılında Tambov

5 Ağustos 2019 yılında Baltika

1 Temmuz 2023 yılında Kariyer sonu

Mladen Kascelan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Kascelan şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Mladen Kascelan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 16 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

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