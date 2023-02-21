Maksim Tishkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Tishkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Tishkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Tishkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Tishkin 11 Kasım 1989 tarihinde Bolshaya Elkhovka, Mordovia Republic şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тишкин Максим Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Tishkin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Tishkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 8 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Maksim Tishkin'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Tishkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Tishkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Tishkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Tishkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Mordovia

1 Ocak 2010 yılında Zvezda Ryazan

31 Aralık 2010 yılında Mordovia

1 Ocak 2011 yılında Sp. Kostroma

1 Temmuz 2012 yılında Ufa

1 Temmuz 2015 yılında Mordovia

1 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

1 Ocak 2017 yılında Baltika

1 Temmuz 2017 yılında SKA Khabarovsk

8 Ocak 2018 yılında Baltika

Maksim Tishkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Tishkin şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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