Yan Kazaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Kazaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Kazaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Kazaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Kazaev 26 Kasım 1991 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Казаев Ян Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Kazaev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. Yan Kazaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Yan Kazaev'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yan Kazaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Kazaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yan Kazaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Kazaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FK Piter

1 Ocak 2011 yılında Karelia

1 Temmuz 2013 yılında Tosno

1 Eylül 2014 yılında Taganrog

1 Ocak 2015 yılında Dinamo SPb

1 Temmuz 2015 yılında Khimki

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

22 Şubat 2018 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2018 yılında Tosno

1 Temmuz 2018 yılında Tom Tomsk

28 Ocak 2019 yılında Sochi

2 Eylül 2019 yılında Baltika

Yan Kazaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Kazaev şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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