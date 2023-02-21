Evgeniy Latyshonok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Latyshonok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Latyshonok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Latyshonok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Latyshonok 21 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Латышонок Евгений Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Latyshonok Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Evgeniy Latyshonok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Latyshonok'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Latyshonok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Latyshonok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Latyshonok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Latyshonok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

31 Temmuz 2019 yılında Baltika

Evgeniy Latyshonok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Latyshonok şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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