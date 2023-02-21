Aleksandr Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Osipov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Osipov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Osipov 21 Ekim 1998 tarihinde Kolomna, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Осипов Александр Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Osipov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polina Lelchuk yapmaktadır. Aleksandr Osipov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Osipov'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Osipov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Osipov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Osipov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Osipov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal Tula II

1 Temmuz 2019 yılında Veles Moskova

10 Şubat 2022 yılında Baltika

Aleksandr Osipov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Osipov şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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