Tigran Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Avanesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tigran Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tigran Avanesyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tigran Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Avanesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tigran Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Avanesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tigran Avanesyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tigran Avanesyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tigran Avanesyan 13 Nisan 2002 tarihinde Kaliningrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Аванесян Тигран Беникович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tigran Avanesyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Promotion yapmaktadır. Tigran Avanesyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tigran Avanesyan'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tigran Avanesyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tigrik8cska/

Tigran Avanesyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tigran Avanesyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tigran Avanesyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tigran Avanesyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2018 yılında CSKA Moskova II

20 Şubat 2021 yılında Tambov

30 Haziran 2021 yılında CSKA Moskova II

7 Eylül 2021 yılında Tekstilshchik

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2022 yılında Baltika

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova II

Tigran Avanesyan kimdir

Tigran Avanesyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tigran Avanesyan şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baltika Kaliningrad (-2015)

Tigran Avanesyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tigran Avanesyan nereli

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