Maksim Kuzmin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Kuzmin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Kuzmin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Kuzmin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Kuzmin 1 Haziran 1996 tarihinde Samara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кузьмин Максим Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Kuzmin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Kuzmin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maksim Kuzmin'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksim Kuzmin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Kuzmin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Kuzmin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Kuzmin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Akad. Togliatti

12 Ağustos 2013 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Moskova

19 Şubat 2018 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2019 yılında Dinamo Moskova

1 Temmuz 2019 yılında Baltika

Maksim Kuzmin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Kuzmin şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Kuzmin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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