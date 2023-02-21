Gocha Gogrichiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gocha Gogrichiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gocha Gogrichiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gocha Gogrichiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gocha Gogrichiani 5 Mayıs 2000 tarihinde Sochi, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гогричиани Гоча Гочаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gocha Gogrichiani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gocha Gogrichiani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gocha Gogrichiani'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gocha Gogrichiani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gocha_9/

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Gocha Gogrichiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gocha Gogrichiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Gocha Gogrichiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gocha Gogrichiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Akademia CSKA

1 Temmuz 2015 yılında SSh-10 Sochi

20 Nisan 2018 yılında Akademia Rostov

1 Temmuz 2018 yılında Rostov II

27 Temmuz 2020 yılında CSKA Moskova

20 Ağustos 2020 yılında Akron Togliatti

30 Haziran 2021 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Tekstilshchik

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova

3 Temmuz 2022 yılında Baltika

Gocha Gogrichiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gocha Gogrichiani şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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