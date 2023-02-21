Tamerlan Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamerlan Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamerlan Musaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamerlan Musaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamerlan Musaev 29 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мусаев Тамерлан Абдулганиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamerlan Musaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tamerlan Musaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Tamerlan Musaev'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tamerlan Musaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamerlan Musaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamerlan Musaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamerlan Musaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tula II

5 Şubat 2020 yılında Baltika

17 Şubat 2021 yılında Volga Uljanovsk

30 Haziran 2021 yılında Baltika

7 Eylül 2021 yılında KamAZ

31 Aralık 2021 yılında Baltika

Tamerlan Musaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamerlan Musaev şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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