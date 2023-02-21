Nikola Radmanovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Radmanovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Radmanovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Radmanovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Radmanovac 30 Ocak 1997 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Radmanovac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Nikola Radmanovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikola Radmanovac'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikola Radmanovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Radmanovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikola Radmanovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Radmanovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Napredak

31 Ağustos 2016 yılında FK Trstenik

31 Aralık 2016 yılında Napredak

1 Temmuz 2017 yılında FK Bezanija

1 Şubat 2018 yılında Napredak

5 Şubat 2018 yılında Trayal

30 Haziran 2018 yılında Napredak

1 Temmuz 2018 yılında Trayal

4 Temmuz 2020 yılında Radnik

1 Temmuz 2022 yılında Baltika

Nikola Radmanovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Radmanovac şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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