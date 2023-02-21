Kirill Malyarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Malyarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Malyarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Malyarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Malyarov 7 Mart 1997 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Маляров Кирилл Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Malyarov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kirill Malyarov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Malyarov'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kirill Malyarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Malyarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Malyarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Malyarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Volga NN II

1 Temmuz 2015 yılında Volga NN

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiets

1 Temmuz 2018 yılında Rotor Volgograd

9 Ağustos 2019 yılında Rostov

27 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

3 Nisan 2020 yılında Belshina

1 Temmuz 2020 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2022 yılında Shakhter K.

1 Temmuz 2022 yılında Baltika

Kirill Malyarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Malyarov şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Malyarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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