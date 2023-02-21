Aslan Dudiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Dudiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aslan Dudiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aslan Dudiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aslan Dudiev 15 Haziran 1990 tarihinde Alagir, Alania Republic şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дудиев Аслан Муратович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aslan Dudiev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitaliy Kaloev yapmaktadır. Aslan Dudiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aslan Dudiev'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aslan Dudiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aslan Dudiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aslan Dudiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aslan Dudiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lada-SOK Dimitr.

1 Ocak 2008 yılında FC Togliatti

1 Ocak 2010 yılında Ak. Dimitrovgrad

1 Mart 2010 yılında Zenit II

31 Aralık 2010 yılında Akad. Togliatti

19 Ocak 2011 yılında Alania

12 Şubat 2014 yılında SKA-Energia

1 Temmuz 2014 yılında Mordovia

1 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

22 Ocak 2017 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

1 Temmuz 2018 yılında Baltika

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2022 yılında Baltika

Aslan Dudiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aslan Dudiev şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Aslan Dudiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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