Danil Klenkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Klenkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Klenkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Klenkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Klenkin 14 Temmuz 1990 tarihinde Vnukovo, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Клёнкин Данил Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Klenkin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Danil Klenkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danil Klenkin'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danil Klenkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Klenkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danil Klenkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Klenkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Torpedo II

1 Ağustos 2008 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2009 yılında Tor-ZiL Moskau

1 Ocak 2011 yılında Istra

1 Ağustos 2011 yılında Gazovik Orenburg

1 Temmuz 2013 yılında Tyumen

1 Temmuz 2017 yılında KS Samara

31 Ağustos 2018 yılında Tambov

27 Ocak 2020 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2021 yılında Baltika

Danil Klenkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Klenkin şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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