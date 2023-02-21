İvan Ostojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ostojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Ostojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Ostojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Ostojic 26 Haziran 1989 tarihinde Pancevo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Остојић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Ostojic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Talent Agency yapmaktadır. İvan Ostojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Ostojic'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Ostojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Ostojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Ostojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Ostojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2011 yılında MFK Košice

4 Şubat 2016 yılında Spartak Myjava

31 Ocak 2017 yılında Karmiotissa

1 Temmuz 2017 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

29 Ocak 2020 yılında HJK Helsinki

29 Ocak 2021 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2021 yılında Baltika

İvan Ostojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Ostojic şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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