Eduard Valiakhmetov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Valiakhmetov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Valiakhmetov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Valiakhmetov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Valiakhmetov 26 Şubat 1997 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Валиахметов Эдуард Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Valiakhmetov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Promotion yapmaktadır. Eduard Valiakhmetov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Baltika Kaliningrad futbol takımında oynamaktadır. Baltika Kaliningrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Valiakhmetov'nin Baltika Kaliningrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduard Valiakhmetov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Valiakhmetov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Valiakhmetov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Valiakhmetov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2013 yılında Ural II

1 Temmuz 2017 yılında Ural 2

21 Şubat 2020 yılında Chelyabinsk

1 Temmuz 2022 yılında Baltika

Eduard Valiakhmetov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Valiakhmetov şuan Baltika Kaliningrad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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