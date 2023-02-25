Aleksandr Poznyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Poznyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Poznyak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Poznyak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Poznyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Poznyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Poznyak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Poznyak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Poznyak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Poznyak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Poznyak 23 Temmuz 1994 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Позняк Александр Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Poznyak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Poznyak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Poznyak'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Poznyak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexander_poznyak/

Aleksandr Poznyak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Poznyak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Poznyak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Poznyak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Neman II

26 Mart 2014 yılında FK Lida

30 Haziran 2014 yılında Neman II

1 Temmuz 2014 yılında Neman Grodno

1 Ağustos 2014 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2017 yılında Soligorsk

11 Ocak 2018 yılında Gorodeya

31 Aralık 2018 yılında Soligorsk

11 Şubat 2019 yılında Neman Grodno

19 Temmuz 2019 yılında Gorodeya

18 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

19 Temmuz 2021 yılında Rabotnicki

16 Şubat 2022 yılında FK Minsk

1 Temmuz 2022 yılında Shakhter K.

11 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Aleksandr Poznyak kimdir

Aleksandr Poznyak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Poznyak şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Lida, Neman Grodno (bis 6/2012)

Aleksandr Poznyak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 3 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandr Poznyak nereli

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