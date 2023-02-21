Nuri Abdokov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuri Abdokov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuri Abdokov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuri Abdokov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuri Abdokov 16 Temmuz 2000 tarihinde Psauchje-Dakhe, Karachaevo-Cherkessk Republic şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Абдоков Нури Эдикович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuri Abdokov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nuri Abdokov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nuri Abdokov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nuri Abdokov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuri Abdokov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuri Abdokov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuri Abdokov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Din. Stavropol

1 Temmuz 2020 yılında Kuban

Nuri Abdokov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuri Abdokov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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