Aleksandr Smirnov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Smirnov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Smirnov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Smirnov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Smirnov 12 Nisan 1996 tarihinde Kirs, Kirov Region şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Смирнов Александр Петрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Smirnov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Aleksandr Smirnov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Smirnov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Smirnov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexandersmirnov96/

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Aleksandr Smirnov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Smirnov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandr Smirnov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Smirnov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2016 yılında FK Dolgoprudnyi

18 Ağustos 2017 yılında NK Novigrad

27 Temmuz 2018 yılında Khimki

4 Ağustos 2020 yılında Rostov

26 Eylül 2020 yılında Orenburg

30 Haziran 2021 yılında Rostov

1 Temmuz 2021 yılında SKA Khabarovsk

31 Aralık 2021 yılında Rostov

12 Ocak 2022 yılında KamAZ

30 Haziran 2022 yılında Rostov

21 Ocak 2023 yılında Kuban

Aleksandr Smirnov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Smirnov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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