Aleksey Rybin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Rybin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Rybin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Rybin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Rybin 26 Ocak 1988 tarihinde Lipetsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рыбин Алексей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Rybin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Rybin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Rybin'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Rybin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Rybin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Rybin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Rybin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Metallurg L. II

1 Ocak 2008 yılında M. Lipetsk

1 Ağustos 2009 yılında Dnepr Smolensk

1 Aralık 2009 yılında M. Lipetsk

1 Ocak 2015 yılında Tambov

11 Ocak 2021 yılında Kuban

Aleksey Rybin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Rybin şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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