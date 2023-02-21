Valeriy Chuperka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Chuperka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Chuperka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valeriy Chuperka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valeriy Chuperka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Chuperka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Chuperka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Chuperka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Chuperka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Chuperka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Chuperka 12 Haziran 1992 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya,Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Чуперка Валерий Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Chuperka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Valeriy Chuperka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valeriy Chuperka'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Chuperka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chuperka/

Valeriy Chuperka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Chuperka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Valeriy Chuperka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Chuperka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ac. Chisinau

1 Ocak 2012 yılında Krasnodar II

13 Ağustos 2012 yılında Enisey

31 Aralık 2012 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2013 yılında Ac. Chisinau

30 Haziran 2013 yılında Krasnodar II

5 Ağustos 2013 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2014 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2014 yılında Anji Mahaçkale

21 Ağustos 2015 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2017 yılında Anji Mahaçkale

30 Ağustos 2017 yılında Baltika

1 Ocak 2018 yılında Rostov

11 Temmuz 2018 yılında Tambov

25 Şubat 2021 yılında FC Astana

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2022 yılında Kuban

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Valeriy Chuperka kimdir

Valeriy Chuperka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Chuperka şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Valeriy Chuperka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valeriy Chuperka nereli

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