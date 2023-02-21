İlya Moseychuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Moseychuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Moseychuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Moseychuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Moseychuk 19 Mart 2000 tarihinde Omsukchan, Magadan Region şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мосейчук Илья Антонович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Moseychuk Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Moseychuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Moseychuk'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Moseychuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Moseychuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Moseychuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Moseychuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Terek II

7 Ağustos 2020 yılında Tekstilshchik

30 Haziran 2022 yılında Akhmat II

12 Temmuz 2022 yılında Kuban

30 Haziran 2023 yılında Akhmat II

İlya Moseychuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Moseychuk şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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