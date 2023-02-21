Artem Arkhipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Arkhipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Arkhipov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Arkhipov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Arkhipov 15 Aralık 1996 tarihinde Tambov şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Архипов Артём Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Arkhipov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Artem Arkhipov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Arkhipov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Arkhipov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Arkhipov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Arkhipov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Arkhipov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Tambov II

1 Temmuz 2017 yılında Saturn Ramenskoe

30 Haziran 2018 yılında Tambov

11 Temmuz 2018 yılında Zorkiy

30 Haziran 2019 yılında Tambov

8 Ağustos 2019 yılında Gorodeya

10 Haziran 2020 yılında Tambov

1 Temmuz 2020 yılında Soligorsk

31 Aralık 2020 yılında Tambov

17 Şubat 2021 yılında Kuban

21 Şubat 2021 yılında Tambov

30 Haziran 2021 yılında Kuban

1 Temmuz 2021 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2022 yılında Kuban

Artem Arkhipov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Arkhipov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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