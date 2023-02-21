Azat Bairyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Bairyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azat Bairyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azat Bairyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Azat Bairyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Bairyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azat Bairyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Bairyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azat Bairyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azat Bairyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azat Bairyev 17 Şubat 1989 tarihinde Balkanabat şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya,Türkmenistan uyrukludur.Gerçek adı da Байрыев Азат Ходжагельдыевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azat Bairyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azat Bairyev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Azat Bairyev'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azat Bairyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azat Bairyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Azat Bairyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azat Bairyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Kuban II

1 Ocak 2008 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2010 yılında Salyut Belgorod

31 Aralık 2010 yılında Kuban Krasnodar

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Bryansk

31 Aralık 2011 yılında Kuban Krasnodar

1 Ocak 2012 yılında Alania

1 Ocak 2014 yılında SKA-Energia

19 Ağustos 2014 yılında Zenit Penza

1 Temmuz 2015 yılında Volgar

1 Temmuz 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2022 yılında Kuban

Azat Bairyev kimdir

Azat Bairyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azat Bairyev şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Azat Bairyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Azat Bairyev nereli

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