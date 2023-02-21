Arkadiy Solop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiy Solop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arkadiy Solop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arkadiy Solop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arkadiy Solop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiy Solop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arkadiy Solop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arkadiy Solop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arkadiy Solop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arkadiy Solop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arkadiy Solop 25 Mart 2003 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Солоп Аркадий Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arkadiy Solop Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Arkadiy Solop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arkadiy Solop'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arkadiy Solop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arkadiy Solop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Arkadiy Solop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arkadiy Solop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında FK Tambov II

25 Şubat 2021 yılında FK Sochi II

8 Temmuz 2022 yılında Kuban

Arkadiy Solop kimdir

Arkadiy Solop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arkadiy Solop şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Arkadiy Solop nereli

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