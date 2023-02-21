Vladimir Lobkarev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Lobkarev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Lobkarev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Lobkarev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Lobkarev 17 Eylül 1993 tarihinde Novorossijsk, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лобкарёв Владимир Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Lobkarev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. Vladimir Lobkarev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Lobkarev'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Lobkarev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Lobkarev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Lobkarev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Lobkarev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Kuban II

1 Temmuz 2012 yılında Torpedo Armavir

30 Haziran 2013 yılında Kuban II

29 Temmuz 2014 yılında Torpedo Armavir

30 Haziran 2015 yılında Kuban II

4 Ağustos 2015 yılında Kuban Krasnodar

11 Temmuz 2018 yılında Rotor Volgograd

21 Ocak 2020 yılında Armavir

1 Temmuz 2020 yılında Volgar

20 Ocak 2021 yılında Kuban

Vladimir Lobkarev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Lobkarev şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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