İlya Golosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Golosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Golosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Golosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Golosov 9 Ağustos 2001 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Голосов Илья Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Golosov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Golosov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Golosov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Golosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Golosov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Golosov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Golosov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2019 yılında Loko Moskau II

29 Ağustos 2019 yılında Spartak II

1 Ağustos 2020 yılında Spartak 2

22 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2022 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Moskova

2 Temmuz 2022 yılında Kuban

30 Haziran 2023 yılında Spartak Moskova

İlya Golosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Golosov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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